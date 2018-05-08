В Петрозаводске 9 мая приготовят любимую кашу Петра I и кашу Карельского фронта

Стали известны участники и меню фестиваля солдатской каши.

Среди тех, кто приготовит для горожан кашу, есть как повара-профессионалы, имеющие соответствующий разряд и работающие на предприятиях общественного питания, так и кулинары-любители.

Как сообщают организаторы конкурса, попробовать свои силы в кулинарном поединке решили семь участников.

Повар Вооруженных сил Илья Нуортев, представляющий музей "Полет" Дома творчества детей и юношества №2 и клуб любителей военной истории "Стягъ", приготовит "Кашу Карельского фронта".

Андрей Кузьминский, повар 5 разряда, шеф-повар и директор фирмы "Тент-Кейтеринг" угостит "Раненбургской стрелецкой кашей" на основе пшенной крупы.

Владимир Тероев, повар 5 разряда, представляет ресторан "Аврора". Его блюдо - каша "Сименуха".

Член национальной Гильдии шеф-поваров, повар 5 разряда Иван Никифоров удивит всех "Любимой кашей Петра I".

Анастасия Шибанова увлекается возрождением забытых рецептов русской кухни, и ее блюдо – "Каша без топора" из дикой пшеницы полбы.

Шеф-повар ресторана "Фрегат" Дмитрий Ильин приготовит "Уникальную рисовую кашу", а Рафаэль Нигматулин, подполковник в отставке, непременный участник исторических реконструкций, поклонник костровой пищи, представляющий клуб любителей военной истории "Стражник", угостит солдатской кашей "От Стражника".

Фестиваль солдатской каши состоится 9 мая во время проведения городских праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уникальный поединок поваров, которые будут на кострах готовить блюда по своему оригинальному рецепту, пройдет в пойме реки Лососинки (недалеко от площади Кирова) с 13.00 до 15.30.