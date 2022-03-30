В Петрозаводске автоинспекторы остановили отца, рисковавшего жизнью маленького ребенка

В Петрозаводске стартовало профилактическое мероприятие по контролю правил перевозки детей.

В ГИБДД Петрозаводска рассказали о старте профилактического мероприятия #РебенокВавтомобиле, которое проходит с 11 по 22 апреля в столице Карелии. В первый день автоинспекторы дежурили у Детской республиканской больницы.

Сотрудники ГИБДД пресекли одно нарушение: полуторагодовалого ребенка родители перевозили на заднем сиденье без детского сиденья и не пристегнутого ремнем безопасности.

В отношении папы-водителя было вынесено постановление о нарушении, за которое предусмотрен штраф — 3 тысячи рублей.

За прошедшие же выходные автоинспекторы пресекли 9 нарушений правил перевозки детей.