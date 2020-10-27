В Петрозаводске автоинспекторы продолжают ловить пьяных водителей и автовладельцев без прав

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления четырех водителей.

По сообщению ГИБДД столицы Карелии, за вчерашний день два водителя отстранены за управление транспортным средством, поскольку были в состоянии опьянения, а два водителя - за отсутствие водительских прав.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, водителей, севших за руль нетрезвыми, ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление автомобилем водителем, не имеющим прав, предусмотрен административный штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее водитель бросил ночью на дороге сбитого пешехода в поселке Карелии.