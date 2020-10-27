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В Петрозаводске автоинспекторы продолжают ловить пьяных водителей и автовладельцев без прав

Новости. Общество
13:28, 28 Октября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления четырех водителей.

По сообщению ГИБДД столицы Карелии, за вчерашний день два водителя отстранены за управление транспортным средством, поскольку были в состоянии опьянения, а два водителя - за отсутствие  водительских прав.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, водителей, севших за руль нетрезвыми, ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление автомобилем водителем, не имеющим прав, предусмотрен административный штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее водитель бросил ночью на дороге сбитого пешехода в поселке Карелии.

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