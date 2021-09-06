В Петрозаводске автомобиль чуть не сбил двух пешеходов, вылетев после ДТП на газон (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей проищошла в районе пешеходного перехода на Первомайском проспекте.

Как пишет ДТП ПТЗ, в минувшую пятницу, 5 сентября в 14.52 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Достоевского, произошла авария с участием двух автомобилей.

Машины двигались по проспекту со стороны центра. ДТП произошло в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

Судя по видео, уходя от столкновения с остановившимися перед пешеходным переходом автомобилями, водитель «легковушки» предпринял небезопасный маневр вправо, после чего машину занесло и отбросило влево на разделительный газон и леерное ограждение.

К счастью, пешеходы, находившиеся на «зебре, не пострадали. Леерное ограждение и два автомобиля получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и проекта компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, пешеход, попавший под колеса автомобиля в городе бумажников Карелии, умер в больнице.