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В Петрозаводске автомобиль чуть не сбил двух пешеходов, вылетев после ДТП на газон (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:45, 06 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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Авария с участием двух автомобилей проищошла в районе пешеходного перехода на Первомайском проспекте.

Как пишет ДТП ПТЗ, в минувшую пятницу, 5 сентября в 14.52 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Достоевского, произошла авария с участием двух автомобилей.  

Машины двигались по проспекту со стороны центра. ДТП произошло в районе нерегулируемого пешеходного перехода. 

Судя по видео, уходя от столкновения с остановившимися перед пешеходным переходом автомобилями, водитель «легковушки» предпринял небезопасный маневр вправо, после чего машину занесло и отбросило влево на разделительный газон и леерное ограждение.

К счастью, пешеходы, находившиеся на «зебре, не пострадали. Леерное ограждение и два автомобиля получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и проекта компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, пешеход, попавший под колеса автомобиля в городе бумажников Карелии, умер в больнице.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-09-06 17:31:43
Расслабляться не надо. Между весенним и осенним обострением всего лишь короткое душное лето :)
Обостренцы уже полетели на перегонки с первыми осенними листьями на встречную полосу...
Гость
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