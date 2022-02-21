В Петрозаводске автомобиль сбил ночью мужчину, стоявшего на краю дороги

ДТП с пешеходом произошло на пересечении Вознесенского шоссе и проезда Строителей, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, 21 февраля около 23.00 61-летний водитель автомобиля Mazda сбил 41-летнего мужчину на выезде из Петрозаводска. Пешеход в момент ДТП находился у края проезжей части.
Мужчина получил травмы, его доставили в БСМП.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, «ослепшие» водители устроили сразу два ДТП на одном дорожном «пятачке» в Петрозаводске.
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