В Петрозаводске автомобиль снес ограждение и прокатился по тротуару (ВИДЕО)

Опасную езду устроил водитель иномарки на Древлянке.
В минувшую субботу, 23 июля, в 12.37 на улице Древлянка произошло ДТП. Автомобиль при повороте с Лесного проспекта на Древлянку сначала вылетел на встречную полосу, а затем снес ограждение и проехал по тротуару. К счастью, в этот момент ни машин, ни пешеходов виновник ДТП на своем пути не встретил.
Видео происшествия, попавшего в объектив камер компании «Ситилинк», опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» с комментарием: «Демонтаж заборов, быстро, недорого».
Подписчики паблика сообщили, что на этом «приключения» водителя, катающегося по тротуарам, не закончились.
«После этого: сбил дорожный знак, в столб въехал и люди от машины еле увернулись», — пишут паблике.
Ранее сообщалось, водитель пострадал в жестком ДТП в центре Петрозаводска.
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