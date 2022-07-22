В Петрозаводске автомобиль снес ограждение и прокатился по тротуару (ВИДЕО)

Опасную езду устроил водитель иномарки на Древлянке.

В минувшую субботу, 23 июля, в 12.37 на улице Древлянка произошло ДТП. Автомобиль при повороте с Лесного проспекта на Древлянку сначала вылетел на встречную полосу, а затем снес ограждение и проехал по тротуару. К счастью, в этот момент ни машин, ни пешеходов виновник ДТП на своем пути не встретил.

Видео происшествия, попавшего в объектив камер компании «Ситилинк», опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» с комментарием: «Демонтаж заборов, быстро, недорого».

Подписчики паблика сообщили, что на этом «приключения» водителя, катающегося по тротуарам, не закончились.

«После этого: сбил дорожный знак, в столб въехал и люди от машины еле увернулись», — пишут паблике.

Ранее сообщалось, водитель пострадал в жестком ДТП в центре Петрозаводска.