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Новости. Общество
17:14, 11 Октября 2019

В Петрозаводске благоустроили Аллею Отцов (ФОТО)

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Проведение работ на Аллее Отцов в районе Ключевая в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" подошло к концу, сообщили в Петросовете.

"Проект победил в ходе рейтингового голосования весной 2018 года и был в первую очередь направлен на обеспечение комфортности подходов к зданию поликлиники №4 и создание зоны отдыха и прогулок для жителей района. В рамках данного этапа благоустройства были заасфальтированы пешеходные дорожки, организована парковка для автомобилей, произведен капитальный ремонт трех лестниц с устройством спусков. Стоимость всех работ составила 4,3 млн. рублей. Мы планируем, что второй этап, включающий и асфальтирование парковки, и установку малых архитектурных форм, и дальнейшее общее обустройство парка, осуществить уже в рамках других федеральных программ, которые будут реализовываться в будущем", - отметила депутат. Ольга Билко также сообщила, что в рамках депутатского контроля за строительно-ремонтными работами, организованного по предложению председателя Петросвета Геннадия Боднарчука, был выявлен ряд недочетов, на которые было указано подрядной организации. На сегодняшний день все установленные недостатки и дефекты своевременно устранены.

Вице-спикер Петросовета пригласила всех горожан к участию в новом рейтинговом голосовании, по итогам которого будет определена дальнейшая очерёдность реализации проектов благоустройства общественных территорий в рамках в реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

"В период с 18 по 25 октября на сайте администрации пройдет рейтинговое голосование по следующим проектам на 2020 год. Напомню, что это стало возможным благодаря тому, что на 13 из 15 общественных территориях, которые планировалось благоустроить в течение пяти лет после голосования весной 2018 года, запланированные работы уже завершены. Предлагаем всем горожанам проголосовать за один из 39 объектов, который, по их мнению, требует благоустройства, и таким образом определить дальнейшее развитие нашего города", - сказала заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Ольга Билко.

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