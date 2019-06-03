В Петрозаводске благоустроят парк Беличий остров

В парке на Кукковке будут обустроены дорожки и зоны отдыха, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрацией Петрозаводска заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории парка Беличий остров. Завершить их подрядная организация должна к октябрю.

"Будут выполнены крайне необходимые работы для создания пешеходно-прогулочных зон в этом парке: обустроены дорожки, зоны отдыха, сделана вся инфраструктура, чтобы излюбленное место петрозаводчан стало еще более подходящим для отдыха. У нас интересный дизайн-проект. Я уверена, что жители Кукковки оценят по достоинству", – сказала Ирина Мирошник.

Как пояснили специалисты комитета ЖКХ, в рамках муниципального контракта планируется ремонт существующих пешеходных дорожек и дренажной системы, устройство новых пешеходных дорожек на территории парка, а также тротуара вдоль улицы Питкярантской. Кроме того, будет установлено нестандартное деревянное детское оборудование и кормушки для белок. А входная зона будет оформлена декоративной инсталляцией.

Запланированы также работы по улучшению наружного освещения. В рамках муниципального контракта будут заменены существующие светильники вдоль главной аллеи, а дополнительные опоры установят около новой детской площадки.