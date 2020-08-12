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В Петрозаводске более 130 семей переселили из аварийного жилья

Новости. Общество
18:40, 12 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Завершается реализация первых двух этапов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда на 2019-2025 годы, сообщили в администрации Петрозаводска.

На сегодняшний фактически расселено 139 жилых помещений общей площадью 6,5 тысяч кв м. Квартиры на вторичном рынке приобретены для 62 семей, еще 77 получили денежные средства.

До конца сентября 2020 года администрация планирует приобрести не менее восьми квартир. Кроме того, будет проведена оценка семи жилых помещений.

Всего в рамках реализации программы в Петрозаводске необходимо расселить 83 многоквартирных дома.

Ранее сообщалось, что в Карелии собственники двух-трех аварийных квартир массово выбирают компенсацию.

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