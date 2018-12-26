В Петрозаводске будет ограничено автомобильное движение по улице Волховской

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В Рождество проезд транспорта будет временно запрещен в связи с проведением праздничных мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В период с 20.00 6 января до 6.00 7 января запрещается движение всех видов транспортных средств на участке ул. Волховской от ул. Правды до ул. Коммунистов.
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