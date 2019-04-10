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Новости. Общество
12:32, 10 Апреля 2019
фото: realty.ria.ru

В Петрозаводске будет построена новая школа на 1350 мест, заявляет мэрия

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Проектирование здания образовательного учреждения планируется завершить летом 2019 года, сообщает мэрия.

"Конкурс на проектирование новой школы на 1350 мест в микрорайоне Древлянка-6 выиграло АО "Специализированный застройщик "Карелстроймеханизация". Аукцион на строительство объекта будет объявлен после получения положительного заключения государственной экспертизы проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание будет трехэтажным, с необычной конфигурацией, обусловленной требованиями инсоляции школьных помещений, а также необходимостью разделить начальную и среднюю школы.

Кроме того, в проекте предусмотрено ленточное остекление, которое обеспечит много естественного света.

В начальной школе будут оборудованы зоны для групп продленного дня со специальными помещениями для сна и зоной для подвижных игр. На территории школы расположится стадион с беговой дорожкой, а также площадки для разных видов спорта.

Проектирование здания новой школы должно быть завершено летом 2019 года.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-10 14:17:05
Возведут школу по новой невиданной инсоляции , однако. А будет ли гарантия, что кровля не рухнет у этой инсоляционной школы :)
Американец
2019-04-10 14:12:27
да так называемые власти выкупают уже построенный дет сад на Древлянке. Специально тянут кота за яйца, народ на бунт вынуждают
однозначно
2019-04-10 13:51:34
sergo, да людишкам в районе 46-й школы теперь глубоко пофиг на инсоляцию. Там раньше учились личинки из близлежащего котеджного поселка и нищеброды из рядом расположенных девятиэтажек. Куркули подпитывали петеляеву, петеляева подпитывала куркулей. Нищеброды были не в счет. А теперь то что ? Нет петли, куркули уже и не куркули - продают свои коттеджи, нищеброды остались такими же нищебродами. Тишина
sergo
2019-04-10 13:21:49
"с необычной конфигурацией, обусловленной требованиями инсоляции школьных помещений,"
Это они молодцы конечно.
А вот почему в притык к 46-ой школе разрешили строить 16-ти этажные дома? В результате чего в помещениях школы которые смотрят на эти дома полное отсутствие какой-либо инсоляции.
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