В Петрозаводске будет построена новая школа на 1350 мест, заявляет мэрия

Проектирование здания образовательного учреждения планируется завершить летом 2019 года, сообщает мэрия.

"Конкурс на проектирование новой школы на 1350 мест в микрорайоне Древлянка-6 выиграло АО "Специализированный застройщик "Карелстроймеханизация". Аукцион на строительство объекта будет объявлен после получения положительного заключения государственной экспертизы проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание будет трехэтажным, с необычной конфигурацией, обусловленной требованиями инсоляции школьных помещений, а также необходимостью разделить начальную и среднюю школы.

Кроме того, в проекте предусмотрено ленточное остекление, которое обеспечит много естественного света.

В начальной школе будут оборудованы зоны для групп продленного дня со специальными помещениями для сна и зоной для подвижных игр. На территории школы расположится стадион с беговой дорожкой, а также площадки для разных видов спорта.

Проектирование здания новой школы должно быть завершено летом 2019 года.