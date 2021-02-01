В Петрозаводске будут судить мужчину, смастерившего "шпионское" оборудование

Техник стал фигурантом уголовного дела после изготовления и продажи оборудования для видео- и аудионаблюдения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего петрозаводчанина.

По версии следствия, обвиняемый, работая техником-монтажником в одной из организаций Петрозаводска и не имея специальной лицензии на производство и сбыт специальных технических средств, изготовил по заказу видеокамеру и микрофон. Оборудование, за которое ему заплатили боле 15 тысяч рублей, он установил в квартире заказчика, вмонтировав его в датчик пожарной сигнализации.

В ходе расследования уголовного дела молодой человек полностью признал свою вину. Он пояснил, что не знал о том, что запрещено устанавливать оборудование для видео- и аудионаблюдения, камуфлируя под иные предметы.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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