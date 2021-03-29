В Петрозаводске будут судить женщину, отомстившую прокурору за сына

Жительница Петрозаводска, чей сын был осужден, оскорбила в суде представителя гособвинения и стала фигуранткой уголовного дела.

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти. Инцидент произошел в мае 2020 года после окончания судебного заседания, где рассматривалось уголовное дело в отношении сына обвиняемой. Присяжными заседателями был вынесен обвинительный вердикт, и женщина, действуя из мести, публично оскорбила прокурора, представлявшего в суде сторону обвинения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Несдержанной на эмоции женщине грозит до одного года исправительных работ.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчине придется отработать матерное оскорбление полицейского.