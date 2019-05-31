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Новости. Криминал
16:37, 31 Мая 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

В Петрозаводске бывший сантехник толкнул друга на преступление ради спиртного

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Мужчины украли латунные клапаны на сумму 60 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Представители обслуживающей организации города заявили о кражах латунных устройств.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых: 32-летнего и 34-летнего жителей микрорайона Октябрьский. Мужчины - друзья детства, живут в соседних домах. В последнее время они не имели постоянного места работы и часто употребляли спиртное.

По данным сотрудников полиции, 34-летний петрозаводчанин – сантехник, ранее работал в одной из организаций ЖКХ. Для удобства оказания услуг все подвальные помещения, обслуживаемых данной компанией домов, оборудованы замками, которые можно открыть одним ключом. После увольнения мужчина присвоил себе такой ключ.

Когда ему и его другу перестало хватать средств на спиртное, они пошли на преступление. В одном из домов по Октябрьскому проспекту они проникли в подвал, открыв замок имевшимся ключом. Ранее работавший сантехником петрозаводчанин знал, как отсоединить латунный клапан теплоузла, ставший предметом преступления. Всего было совершено 8 таких краж. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

В общей сумме они незаконно выручили не более 3,2 тысяч рублей. Деньги они потратили на алкоголь.

Возбуждены уголовные дела.

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