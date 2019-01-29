В Петрозаводске демонтируют остановку и павильон

В мэрии Петрозаводска сообщили о демонтаже нестационарных объектов на улицах Московской и Чернышевского.

Павильон в районе дома №9 по ул. Московской и остановочный комплекс с киоском в районе дома №14 по ул. Чернышевского демонтируют с 30 января по 4 февраля.

Демонтированные объекты будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49 вблизи ул. Короленко.