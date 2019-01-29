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Новости. Общество
12:20, 29 Января 2019

В Петрозаводске демонтируют остановку и павильон

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В мэрии Петрозаводска сообщили о демонтаже нестационарных объектов на улицах Московской и Чернышевского.

Павильон в районе дома №9 по ул. Московской и остановочный комплекс с киоском в районе дома №14 по ул. Чернышевского демонтируют с 30 января по 4 февраля.

Демонтированные объекты будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49 вблизи ул. Короленко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-01-29 12:27:18
Уму непостижимо, почему они вообще появляются эти объекты без разрешения? Цифровой век. Где мониторинг города в режиме реального времени? Неужели мы такие дикие, а всё хотим быть хитрыми?
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