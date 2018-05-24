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Новости. Криминал
09:49, 24 Мая 2018

В Петрозаводске девушка лишилась всех сбережений, общаясь в соцсетях

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В Петрозаводске зарегистрирован факт дистанционного мошенничества, сообщает МВД Карелии.

В одной из социальных сетей жительница Петрозаводска получила сообщение от одного из знакомых. Молодой человек попросил ее обналичить деньги, которые хранились у него на "электронном кошельке". Девушка согласилась и назвала ему номер своего счета, на который тот собирался перевести деньги. Она также передала коды, поступившие на ее мобильный телефон.

Когда спустя несколько дней знакомый так и не встретился с ней для снятия денег, потерпевшая обратилась в банк, чтобы уточнить баланс счета. Он оказался пуст. Хранившиеся на нем более 140 тысяч рублей были похищены.

Полицейские выяснили, что заявительница поддерживала контакт со знакомым только с помощью интернета. У нее не было его телефона. Сотрудники полиции узнали, что страница владельца аккаунта была взломана неизвестными, которые и послали сообщение от его имени.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ,

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости соблюдать особую бдительность при бесконтактном общении. Всегда проверять полученную информацию, непосредственно общаясь с человеком, который обращается с какой-либо просьбой. При совершении банковских операций нельзя передавать никому, включая друзей и работников банка, кодовую информацию из СМС и данные на обороте банковской карты.

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Комментарии

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кир
2018-05-24 11:17:48
Всякое бывает. Тоже щелкнул забралом давно. Очень хотелось программу на компьютер установить. И установил, лишившись денег на телефоне. Оператор вернул деньги в течение суток, потому как их служба безопасности прошляпила. Но опыт уже есть. :) :)
Беня
2018-05-24 10:58:53
Как говаривал один знакомый "реконструктор" средневековья: в кругу лыцарей забралом не щелкай :)
Гость
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