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В Петрозаводске директор компании пошел на коммерческий подкуп ради победы на аукционе

Новости. Криминал
12:33, 24 Октября 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

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В столице Карелии будут судить руководителя организации, который пытался подкупить конкурента.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего директора организации, занимающейся электромонтажными работами. Он обвиняется в коммерческом подкупе, рассказали в прокуратуре республики.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина участвовал в аукционе на заключение контракта по выполнению электромонтажных работ. Направил коммерческое предложение на сумму 5 млн рублей. В нарушение конкурсных процедур предложил руководителю второй подрядной организации, представившей аналогичное коммерческое предложение на сумму менее 3 млн рублей, фиктивно увеличить стоимость работ. Это бы обеспечило победу его организации в конкурсе. В качестве вознаграждения за указание недостоверных сведений о стоимости работ обвиняемый предложил конкуренту выплатить 10% от стоимости договора — около 400 000 рублей.

При передаче части вознаграждения в 250 000 рублей директора компании задержали правоохранители.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, честный полицейский в Карелии отказался от взятки в 300 тысяч рублей.

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