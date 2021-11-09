В Петрозаводске директору компании грозит 3 года колонии за невыплату зарплаты работнику

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в 200 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, руководство зарегистрированного в Петрозаводске общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством электромонтажных работ, не выплатило своему работнику заработную плату. Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, обанкроченное главное дорожное предприятие Карелии почти рассчиталось с работниками.