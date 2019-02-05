В Петрозаводске для двух школ и лицея ищут директоров

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Объявлены конкурсы на замещение должностей директоров средних школ №14, №33 и Академического лицея, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Документы соискателей принимаются с 6 февраля по 7 марта.
Администрация Петрозаводска объявляет конкурсы на замещение должностей директоров в школы №14 и №33, а также в Академический лицей.
Документы соискателей принимаются с 6 февраля по адресу: 185001, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.
Заседание конкурсной комиссии состоится 11 марта в 14.00.
Конкурсной комиссией определяется рейтинг участников конкурса по количеству набранных баллов. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
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