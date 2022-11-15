В Петрозаводске двое из пяти пострадавших в ДТП детей в 2022 году были не пристегнуты

За 11 месяцев в столице Карелии пять детей пострадали в качестве пассажиров, два несовершеннолетних в момент ДТП не были пристегнуты ремнем безопасности.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Сегодня, в воскресенье, автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Профилактическое мероприятие «Право на безопасность» пройдет у торгового центра на Ключевой.
В Госавтоинспекции напоминают, водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Их ждет штраф в 3000 рублей.
Ранее сообщалось, водитель в Карелии получил штраф за двух не пристегнутых детей в салоне.
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