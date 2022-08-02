В Петрозаводске двое подростков отоварились за счет найденной карты и оказались в суде

В столице Карелии будут судить двух молодых людей, которые нашли чужую карту и отправились за покупками.

По данным следствия, в апреле двое подростков, один из которых является несовершеннолетним, нашли и забрали себе чужую банковскую карту. Ее потеряла 34 – летняя женщина. Затем, используя бесконтактный способ оплаты, обвиняемые устроили шоппинг в разных магазинах города, пока на счете не закончились деньги. В результате хозяйка карты потеряла более 2700 рублей. Об этом рассказали в Следкоме Карелии.

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину, в содеянном раскаялись.

В настоящее следователями проведены все следственные действия и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жительница Суоярви целую неделю гуляла по магазинам в Петрозаводске с краденой картой.