09:22, 08 Мая 2018
В Петрозаводске экстренные службы дважды выезжали на вызовы из-за подозрительных сумок
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Две подозрительные сумки в разных районах города проверили оперативные службы после обращения граждан, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Так, в понедельник в 11.10 специалисты выезжали в детский сад №117 "Рябинка" на Древлянке. В 5 метрах от забора учреждения на дереве была обнаружена подозрительная сумка, внутри оказались документы.
В 12.35 на улице Свердлова у дома № 31 была обнаружена барсетка. Работали оперативные службы. Сумка оказалась пустая.
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