В Петрозаводске экстренные службы дважды выезжали на вызовы из-за подозрительных сумок

Две подозрительные сумки в разных районах города проверили оперативные службы после обращения граждан, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Так, в понедельник в 11.10 специалисты выезжали в детский сад №117 "Рябинка" на Древлянке. В 5 метрах от забора учреждения на дереве была обнаружена подозрительная сумка, внутри оказались документы.

В 12.35 на улице Свердлова у дома № 31 была обнаружена барсетка. Работали оперативные службы. Сумка оказалась пустая.