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Новости. Общество
14:14, 23 Ноября 2019
фото: Карты Google

В Петрозаводске энергетики вернули свет в район ТИЗ "Усадьба"

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В пресс-службе "ОРЭС - Петрозаводск" сообщили, что авария, из-за которой в домах жителей ТИЗ "Усадьба" было длительное время отключено электричество, ликвидирована.

"Запитали всех потребителей "Усадьбы"", - сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе "ОРЭС - Петрозаводск". Сообщение о ликвидации аварии поступило в 14-03.

Напомним, в ТИЗ "Усадьба" случилось аварийное отключение электроэнергии в трансформаторной подстанции. ЧП было зафиксировано в пять часов утра.

Хозяева квартир в ТИЗ "Усадьбе" рассказали, что провели без света порядка 12 часов. Они отметили, что в районе от наличия электроэнергии зависят отопление, свет и горячее водоснабжение. 

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