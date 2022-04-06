В Петрозаводске еще 9 водителей стали пешеходами

Автоинспекторы в минувшие выходные проверили водителей в столице Карелии на трезвость.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 16 и 17 апреля от управления транспортными средствами были отстранены 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Теперь нарушителей ждет административный штраф в 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей отказаться от поездки за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, жителей Петрозаводска наградили за поимку пьяного водителя, врезавшегося в жилой дом.