В Петрозаводске горе-угонщик раскурочил автомобиль

Полицейские задержали 21-летнего рецидивиста, который подозревается в попытке угона автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился 27-летний горожанин. Он сообщил, что в машине разбито боковое стекло, сломана сигнализация, повреждены провода зажигания, а также похищен аккумулятор.

По записям камер видеонаблюдения, расположенным во дворе, где был припаркован автомобиль, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 21-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. Молодой человек дал признательные показания. Как выяснили полицейские, подозреваемый пытался угнать отечественное авто, но не смог завести двигатель. В результате было возбуждено уголовное дело об угоне.

Кроме того, подозреваемый сознался в том, что после неудавшейся попытки угона он вместе с 18 приятелем украл из машины аккумулятор. Горе-угонщики продали свой трофей за 400 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды. По данному факту в отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается.

Ранее в Петрозаводске нашли угнанный в поселке Карелии автомобиль.