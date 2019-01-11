В Петрозаводске гость обокрал уснувшую женщину

В Петрозаводске задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции обратилась 47-летняя горожанка. Она рассказала, что они с приятелем и подругой распивали спиртные напитки. Хозяйка задремала, а когда проснулась, обнаружила, что знакомого рядом нет, также пропала её сумка с деньгами и мобильный телефон. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого горожанина. По версии следствия, он воспользовался тем, что хозяйка квартиры уснула, похитил её имущество. Впоследствии он потратил наличные на алкоголь и развлечения, а телефон выключил и оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.