В Петрозаводске готовят "рабочих лошадок косметологии"

Гостями рубрики "Кофе со сливками" стали первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы Людмила Власова и Игорь Сидоренко.

Людмила Власова и ее супруг Игорь Сидоренко стояли у истоков создания в Карелии новой отрасли медицинских услуг. Начав с небольшого косметологического кабинета, врач-дерматолог и косметолог Людмила Власова за годы работы превратила его в современную клинику, специалисты которой сегодня справляются с самыми сложными проблемами кожи и помогают пациентам чувствовать себя здоровыми и красивыми в любом возрасте.

Северо-Западной косметологической школе, которую основала Людмила Власова и которой руководит Игорь Сидоренко, в феврале исполнится 20 лет. За эти годы дипломы о профессиональном образовании в ней получили более 500 выпускников, которые сегодня работают косметологами среднего звена, специалистами по маникюру и педикюру в ведущих салонах красоты.

"Мы учим не конкурентов. Мы учим хороших специалистов... Хотя конкуренция в нашей сфере, это хорошо. Она заставляет держать планку, постоянно повышать свой уровень, а людям дает возможность сравнивать. В конце 90-х специалистов нашей профессии в Петрозаводске не хватало, и на первом этапе учебный центр мы создавали, в том числе, для себя – чтобы выучить нужных специалистов, в которых был страшный дефицит.

Наши выпускники получают профессиональное образование косметиков 3 и 4 разряда. Это рабочие лошадки косметологии! Но берем мы только тех, у кого есть база – образование не ниже среднего медицинского. Как правило, к нам приходят медсёстры и студенты медицинского и даже врачи", – рассказал Игорь Сидоренко.

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