В Петрозаводске готовятся к весеннему паводку

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Специалисты начали подготовку системы ливневой канализации к периоду пропуска паводковых и талых вод, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Как отметил исполняющий обязанности директора этого учреждения Андрей Рогалевич, расчистка дренажных колодцев уже выполнена по следующим адресам:
- ул. Древлянка, 20;
- Лесной пр., 13 и 27;
- бул. Интернационалистов, 11 и 15;
- Лососинское шоссе, 21 (корп. 1 и 2);
- пр. Карла Маркса, 1;
- улицы Судостроительная и Ригачина.
"Хочу напомнить жителям города о том, что в "Службе заказчика" действует телефон для связи с диспетчером - 8-963-744-02-55. По этому номеру можно круглосуточно сообщать о неисправностях дренажной системы", – сказал Андрей Рогалевич.
Информацию о неполадках ливневой канализации, а также сообщения о нерадивых управляющих компаниях можно направлять в социальной сети "ВКонтакте".
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