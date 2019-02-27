В Петрозаводске готовятся к весеннему паводку

Специалисты начали подготовку системы ливневой канализации к периоду пропуска паводковых и талых вод, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как отметил исполняющий обязанности директора этого учреждения Андрей Рогалевич, расчистка дренажных колодцев уже выполнена по следующим адресам:

- ул. Древлянка, 20;

- Лесной пр., 13 и 27;



- бул. Интернационалистов, 11 и 15;



- Лососинское шоссе, 21 (корп. 1 и 2);



- пр. Карла Маркса, 1;



- улицы Судостроительная и Ригачина.

"Хочу напомнить жителям города о том, что в "Службе заказчика" действует телефон для связи с диспетчером - 8-963-744-02-55. По этому номеру можно круглосуточно сообщать о неисправностях дренажной системы", – сказал Андрей Рогалевич.

Информацию о неполадках ливневой канализации, а также сообщения о нерадивых управляющих компаниях можно направлять в социальной сети "ВКонтакте".