В Петрозаводске гурман украл из магазина дорогой сыр

Мужчина вынес из гипермаркета две упаковки сыра 1700 рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Тревожная сигнализация сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Росгвардейцы, прибыв на место, задержали 50-летнего мужчину. Он украл две упаковки сыра на сумму 1705 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин находится под административным надзором полиции.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.