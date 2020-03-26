890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
Сегодня 13:10
В Финляндии изолируют столичный регион из-за коронавируса 3
26.03.2020 22:00
Артур Парфенчиков выступит с обращением к жителям Карелии
26.03.2020 22:58
Нерабочая неделя из-за коронавируса ударит по бизнесу в Карелии. Кто компенсирует убытки? 11
Сегодня 13:39
Общественный транспорт в Петрозаводске временно перестанет ходить из-за коронавируса (СРОЧНО) 11
Сегодня 13:15

В Петрозаводске гурман украл из магазина дорогой сыр

Новости. Криминал
18:00, 27 Марта 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Мужчина вынес из гипермаркета две упаковки сыра 1700 рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Тревожная сигнализация сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Росгвардейцы, прибыв на место, задержали 50-летнего мужчину. Он украл две упаковки сыра на сумму 1705 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин находится под административным надзором полиции.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
20.03.2020, 09:11
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
23.03.2020, 06:40
Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

26.03.2020 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 6
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Медиа

"Событие дня": Третья очередь "Лотос Plaza". Старт - 2020
26.03.2020 10:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»