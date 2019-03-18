В Петрозаводске холодным асфальтом отреставрируют ямы на дорогах

Поврежденные фрагменты дорожного полотна восстановят с применением технологии холодного асфальтобетонного покрытия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Первый в этом году этап ремонта городских дорог выполнен минувшей ночью. Рабочие ООО "ТехРент" реставрировали поврежденное покрытие на улице Мерецкова и вблизи перекрестка проспекта Ленина и улицы Пушкинской.

С учетом того, что погодные условия не позволяют работать с горячими асфальтовыми смесями, ремонт выполняется с применением технологии холодного асфальтобетона. Образующееся при этом покрытие недолговечно, но оно обеспечит удовлетворительное состояние дорог до начала основного весенне-летнего ремонта", - отметила заместитель Главы города Юлия Мизинкова.

Нынешней или следующей ночью – это зависит от погоды – дорожное покрытие будут восстанавливать на улицах Еремеева, Куйбышева и на Лососинском шоссе.

"Как только наступит соответствующая погода, в городе будет начат основной этап восстановления поврежденных участков дорог. Также в этом году начнется масштабный ремонт тринадцати городских улиц в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказала Юлия Мизинкова.

На федеральные средства этим летом будут отремонтированы: улицы Пушкинская, Гоголя, Куйбышева (от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова), Красная (от ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), Дзержинского (от ул. Красной до ул. Вольной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), проспекты Карла Маркса, Первомайский (от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а также Лососинское шоссе, площадь Гагарина и Онежская набережная (от ул. Еремеева до пр. Ленина).