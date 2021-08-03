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В Петрозаводске идет борьба с последствиями стихии

Новости. Общество
15:30, 04 Августа 2021
фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

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В карельской столице убирают упавшие из-за ветра деревья, горожан предупреждают об осторожности, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация продолжает бороться с последствиями стихии в Петрозаводске. На общественных территориях убирают сломанные и выпавшие деревья. Последствия стихии ликвидировали на улицах Ригачина, Коммунистов, Щербакова, на Онежской набережной, Левашовском бульваре и др. Обращения о необходимости оперативно реагировать на опасные растения и их повреждения во дворах направлены в управляющие организации.

Отмечается, что в разных районах города повалены не только старые, но и достаточно молодые, крепкие деревья. Из-за жаркой погоды корни и ветви растений высохли, поэтому их может вырвать даже незначительный ветер.

Сейчас из-за порывов шквалистого ветра опасность падения деревьев сохраняется — горожанам следует быть осторожными. Администрация призывает жителей и гостей карельской столицы соблюдать меры безопасности. При неблагоприятной погоде следует избегать прогулок вблизи деревьев, а также не парковать под ними машины.

В ближайшее время городская мэрия планирует заключить дополнительный контракт на снос аварийных растений. По нему подрядчику необходимо будет ликвидировать более сотни опасных деревьев. Закупка в данный момент уже размещена, заявки принимаются до 10 августа. Выполнение работ по контракту рассчитано до конца ноября.

Администрация напоминает, что о поваленных, опасно накренённых и повреждённых стихией деревьях горожане могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 051.

Ранее сообщалось, что на детский сад, расположенный в микрорайоне Ключевая, рухнуло огромное дерево.

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