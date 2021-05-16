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В Петрозаводске идет ремонт семи дворов (ФОТО)

Новости. Общество
16:46, 17 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В этом году в столице Карелии планируют благоустроить 35 дворов на 62 млн рублей.

В Петрозаводске продолжатся работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время работы ведутся на семи объектах, уточнили в мэрии города.

Так, демонтаж асфальта выполнен возле дома 41 на проспекте Александра Невского, на улицах Древлянка у дома 22 корпус 1 и Калинина в районе дома 73. На Карельском проспекте у домов 18, 18Б, кроме снятия дорожного полотна и планировки участка, заканчивается установка бортового камня. Работы по освещению и фрезерованию асфальта ведутся на улице Островского у домов 36 и 38.

По остальным 28 дворовым территориям проходят подготовительные мероприятия: производится закупка материалов и заказ оборудования.

В администрации города напомнили, что общая стоимость работ составит более 62 млн руб. Эти деньги пойдут на укладку асфальта, установку освещения, урн и скамеек. Все работы в мэрии рассчитывают завершить до 1 сентября.

Ранее сообщалось, Минстрой Карелии призывает жителей республики активнее участвовать в формировании комфортной городской среды.

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