В Петрозаводске иномарка сбила мужчину, резко выбежавшего на дорогу (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 8 июня на Лесном проспекте.

В 20.21 на Лесном проспекте около гаражного кооператива мужчина попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе.

По кадрам видно, что автомобиль BMW выезжал из прилегающей территории, начал движение по главной дороге, и мужчина, стоявший некоторое время на тротуаре, резко выбежал на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД и "скорая помощь" приехали через несколько минут.

В утренней сводке Госавтоинспекции Карелии информации о данном происшествии не было.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее сообщалось, что юный скутерист выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.