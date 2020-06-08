890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава администрации Кондопожского района Карелии поручил найти "Музею скорби" другой участок 4
08.06.2020 16:26
Напившаяся на пикнике в Карелии женщина совершила преступление и заблудилась 3
08.06.2020 14:18
Жителя Карелии похитили из собственной квартиры 1
08.06.2020 16:37
Владимир Путин: Карелия развивается успешно в целом, хотя не без проблем 10
08.06.2020 18:39
Бизнесмена из Петрозаводска, обвиняемого в убийстве, отправили в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации 4
08.06.2020 12:49
Вопрос об открытии госграницы на фоне эпидемии вызвал возмущение главы Карелии 26
08.06.2020 12:37

В Петрозаводске иномарка сбила мужчину, резко выбежавшего на дорогу (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:18, 09 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

ДТП произошло вечером 8 июня на Лесном проспекте.

В 20.21 на Лесном проспекте около гаражного кооператива мужчина попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе.

По кадрам видно, что автомобиль BMW выезжал из прилегающей территории, начал движение по главной дороге, и мужчина, стоявший некоторое время на тротуаре, резко выбежал на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД и "скорая помощь" приехали через несколько минут.

В утренней сводке Госавтоинспекции Карелии информации о данном происшествии не было.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее сообщалось, что юный скутерист выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2020-06-09 10:59:05
Такое впечатление, что выбирал, под какую машину сигануть. Под ВАЗ же некомильфо, денег оттуда не срубить)))
кир
2020-06-09 10:53:18
Неадекватный пешеход. Проверить надо, если выживет.
banan
2020-06-09 10:37:49
Любители леворядья.
rooty
2020-06-09 10:28:33
Через сплошняк, направо в левый ряд. Но виноват, разумеется, пешеход.
Борис
2020-06-09 10:58:47
rooty, пешеход, разумеется, не виноват! Он - на пешеходном переходе!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

08.06.2020 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»