В Петрозаводске иномарка сбила подростка на перекрестке

Новости по теме
Загрузка...
В карельской столице 13-летний подросток пострадал в ДТП на перекрестке.
В пятницу, 14 июня, в 19:00 на улице Ватутина (в районе дома №10) водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на пешехода, 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть на перекрестке. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.
В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил ушибы.
Всего за вечер пятницы на улицах Петрозаводска произошли 3 наезда на пешеходов, один пешеход погиб.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
09.06.2019, 09:30
08.06.2019, 18:30
08.06.2019, 15:17
Аналитика
14.06.2019 14:28
Обществоведение
Провели целый день с главой Петрозаводска Ириной Мирошник и посмотрели, как маленькими шагами решается большая задача благоустройства города.
13.06.2019 09:38
11.06.2019 17:02
10.06.2019 11:20
10.06.2019 09:35
Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
14.06.2019 09:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии