В Петрозаводске иномарка сбила подростка на перекрестке

В карельской столице 13-летний подросток пострадал в ДТП на перекрестке.

В пятницу, 14 июня, в 19:00 на улице Ватутина (в районе дома №10) водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на пешехода, 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть на перекрестке. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил ушибы.

Всего за вечер пятницы на улицах Петрозаводска произошли 3 наезда на пешеходов, один пешеход погиб.