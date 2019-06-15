В Петрозаводске женщина погибла под колесами иномарки

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В столице Карелии автомобиль насмерть сбил пешехода.
В пятницу, 14 июня, в 18-20 в Петрозаводске автомобиль насмерть сбил человека, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Трагическое ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля Renault Fluence произошло на улице Пробная, у дома №23.
По одной из версий, легковой автомобиль двигался по улице Пробная вверх. Пешеход переходила проезжую часть улицы Пробная.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Рено Флюенс" совершил наезд на пешехода, переходящую проезжую часть улицы Пробная справа - налево по ходу движения транспортного средства.
В результате наезда переходившая дорогу женщина погибла на месте ДТП.
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