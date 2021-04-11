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В Петрозаводске инспекторы поймали водителя без прав

Новости. Общество
12:30, 12 Апреля 2021
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Водитель без прав был отстранен от управления, а его машина отправилась на штрафстоянку.

На Шуйском шоссе в Петрозаводске автоинспекторы поймали водителя за рулем "Citroën", который управлял машиной без прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.

"В отношении нарушителя 1984 года рождения составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5000 - 15000 рублей", - сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав попался автоинспекторам в поселке Карелии.

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