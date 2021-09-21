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В Петрозаводске ищут девушек, подозреваемых в краже дорожного знака за 17 тысяч рублей (ФОТО)

Новости. Общество
15:16, 29 Сентября 2021
фото: © МВД Карелии

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Полицейские в карельской столице просят помочь в розыске девушек, причастных к краже дорожного знака на улице Чапаева, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности молодых женщин, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже дорожного знака на улице Чапаева, совершенного в начале прошлой недели. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно об их личностях и местонахождении, полиция просит сообщать по телефону полиции: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске обвиняемый в преступлении мужчина скрылся от суда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sufiyar
2021-09-29 17:40:24
Я видел) Они сегодня его на городском рынке продавали за 15 тыс...
Petrovich
2021-09-29 17:40:16
Сикалки безмозглые. В тундру захотели?
Гость
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