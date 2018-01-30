Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 30 Января 2018

В Петрозаводске ищут мужчину, обвиняемого в краже

По теме

Пухлая модель возмутилась внезапным исчезновением жировых складок
30.01.18 19:10
Учёные назвали самые опасные продукты питания
30.01.18 18:20
СРОЧНО: Бизнесмены Цмугуновы должны будут выплатить компенсацию борцам с "Невским пассажем"
30.01.18 17:48
Все новости
Загрузка...

Полиция Петрозаводска разыскивает ранее судимого Сергея Покровского.

Мужчина 1971 года рождения, по данным МВД Карелии, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Полиция просит граждан, которые владеют информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать об этом по телефонам в Петрозаводске: 8(814-2)739-154, 739-170, +7-921-220-50-12.

Конфиденциальность гарантируется.

По теме

Пухлая модель возмутилась внезапным исчезновением жировых складок
30.01.18 19:10
Учёные назвали самые опасные продукты питания
30.01.18 18:20
СРОЧНО: Бизнесмены Цмугуновы должны будут выплатить компенсацию борцам с "Невским пассажем"
30.01.18 17:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

Аналитика

29.01.2018 16:21
Политкухня
"Просто подогнали под приговор" 1
В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 2
24.01.2018 16:45
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2018 13:18
Личное мнение
Поминки по зверосовхозу "Пряжинский" 3
Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах  АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы,  если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые  обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.
"Сложные" перекрестки. Нужно ли включать сигнал поворота при изгибе главной дороги? 2
29.01.2018 11:37
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
26.01.2018 09:17
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
архив чтиво

Медиа

Важная тема: Борис Мазаев руководитель КРОМО, подростково-молодёжный клуб "Богатырская застава" тема передачи - оказание первой медицинской помощи
Новое
Сегодня 17:22
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»