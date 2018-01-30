В Петрозаводске ищут мужчину, обвиняемого в краже

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Полиция Петрозаводска разыскивает ранее судимого Сергея Покровского.
Мужчина 1971 года рождения, по данным МВД Карелии, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража".
Полиция просит граждан, которые владеют информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать об этом по телефонам в Петрозаводске: 8(814-2)739-154, 739-170, +7-921-220-50-12.
Конфиденциальность гарантируется.
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