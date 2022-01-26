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В Петрозаводске ищут очевидцев ДТП с автобусом, где пострадал пассажир

Новости. Происшествия
09:08, 27 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться свидетелей столкновения маршрутки и автомобиля, которое произошло на Лососинском шоссе.

Напомним, 26 января в 8:25 на Лососинском шоссе произошло ДТП  с участием автобуса «ПАЗ» и автомобиля Renault.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водитель автобуса, уходя от столкновения со встречным автомобилем Ford, совершил столкновение с Renault. В результате ДТП в салоне автобуса упала пассажир, женщина 1976 года рождения. Пострадавшей было назначено лечение.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев происшествия. Телефон дежурной группы ГИБДД - 715900, 784444.

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