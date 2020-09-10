В Петрозаводске ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход (ВИДЕО)

В столице Карелии разыскивают водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе на проспекте Ленина.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло 8 сентября в 19.18. в районе дома № 37 по проспекту Ленина. Неустановленный водитель сбил пешехода на "зебре".

В результате происшествия получила травмы женщина 1991 года рождения.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией о ДТП и местонахождении данного автомобиля, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Ранее в Петрозаводске иномарка сбила двух пешеходов.