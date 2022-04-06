В Петрозаводске ищут специалистов дорожного хозяйства, готовых работать ночью

МКУ «Служба заказчика» открыла вакансии специалистов в сфере дорожного хозяйства и транспорта.
Как сообщили в Администрации Петрозаводска, муниципальное учреждение «Служба заказчика» ищет на постоянную работу специалистов в сфере дорожного хозяйства и транспорта. Соискатели должны иметь образование не ниже среднего специального.
Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, включающее социальные гарантии и соцпакет. При этом указывается, что, помимо пятидневной рабочей недели, есть дежурства в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни.
Ранее сообщалось, что специалисты МКУ «Служба заказчика» выявили более сотни нарушений по несвоевременной уборке и посыпке дворов в Петрозаводске.
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