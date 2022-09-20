В Петрозаводске изменятся маршруты автобусов

На следующей неделе изменятся маршруты автобусов № 12, 17 и 19.

Как сообщили в администрации города, маршруты общественного транспорта скорректируют для проведения дорожных работ на Лососинском шоссе.

Маршруты автобусов № 12, 17 и 29 изменятся на период с 29 сентября по 5 октября и будут касаться части пути по Древлянке.

Изменения в маршрутах во время дорожных работ:

Автобус № 12:

Прямое направление: Финский проезд — ул. Новоселов — Скандинавский проезд — Ярославская ул. — ул. Хейкконена — через полукольцо Лососинского ш. — ул. Попова — Универсам «Находка» — по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования — Универсам «Находка» — ул. Попова — через полукольцо Лососинского ш. — ул. Хейкконена — Ярославская ул. — Скандинавский проезд — Финский проезд.

Автобус № 17:

Прямое направление: Финский проезд — ул. Новоселов — Скандинавский проезд — Ярославская ул. — ул. Хейкконена — Торговый центр «Столица» — по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования — ул. Попова — через полукольцо Лососинского ш. — ул. Хейкконена — Ярославская ул. — Скандинавский проезд — Финский проезд.

Автобус № 19:

Прямое направление: Финский проезд — ул. Новоселов — Скандинавский проезд — Ярославская ул. — ул. Хейкконена — Торговый центр «Столица» — по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования — Универсам «Находка» — ул. Попова — через полукольцо Лососинского ш. — ул. Хейкконена — Ярославская ул. — Скандинавский проезд — Финский проезд.