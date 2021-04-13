В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде

Двое мужчин напали на женщину на улице в Петрозаводске и затащили в подъезд дома, где ее изнасиловали, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 19 апреля прошлого года обвиняемые на улице напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Один из мужчин изнасиловал жертву. С места происшествия обвиняемые скрылись, но в течение суток были задержаны.

В настоящее время Следком закончило расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в половых преступлениях. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Насильникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии будут судить мужчину за насилие, кражу и наркотики.