В Петрозаводске ягодная красавица приглашает в свою кладовую на кофе

Информационно-культурный центр приглашает жителей и гостей города в "Кладовую Марьяне", которая работает ежедневно в центре города, сообщил в администрации Петрозаводска.

Ягодная красавица стала новым туристическим брендом карельской столицы.

Презентация "Кладовой Марьяне" состоялась в День города. Специалисты Петрозаводского информационно-культурного центра представили каталог летних путешествий, поделились с жителями и гостями города информацией о турах и возможностях отдыха в Петрозаводске и Карелии.

"Кладовая Марьяне" - это арт-пространство на проспекте Ленина, 38, предполагающее свободное времяпровождение. Ежедневно посетителей здесь ждёт уютная атмосфера, предлагаются бесплатный wi-fi, мягкие пуфы, настольные игры, чай и кофе, фильмы и книги.

По предварительным заявкам организуются мастер-классы по росписи на камнях, плетению карельского оберега, изготовлению сувенира из фетра. Для организованных детских групп возможно проведение игровой программы "В гостях у Марьяне".