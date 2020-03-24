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В Петрозаводске юбилярам-долгожителям вручили персональные поздравления от Путина

Новости. Общество
18:20, 25 Марта 2020
фото: © ГБУ СО "КЦСОН РК"
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Ветеранов Великой Отечественной войны, отметивших юбилеи, поздравляют на дому от имени президента России Владимира Путина.

В Петрозаводске специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения продолжают работу по вручению персональных поздравлений президента ветеранам-юбилярам.

Так, накануне отметил 90-летие первый в Карелии мастер спорта СССР по многодневным велогонкам, победитель и призер всесоюзных и всероссийских соревнований по велоспорту, участник финала I Спартакиады народов СССР 1956 года в Москве, многократный чемпион Карелии по скоростному бегу на коньках Евгений Филиппов. Он и сегодня полон сил, активен, бодр, приветлив, любим и уважаем учениками, популярен у современников. Именитый спортсмен родился в простой рабочей семье. Его брат и сестра – тоже мастера спорта по велоспорту и конькам. Евгений Арсеньевич окончил ремесленное училище, работал на ОТЗ, после службы в армии связал свою жизнь с обществом "Динамо". Его спортивные заслуги трудно переоценить, его характер, победы и достижения восхищают, а исключительные душевные и человеческие качества привлекают не одно поколение спортсменов и всех, кто его знает.

Тамара Семёнова, ветеран Великой Отечественной войны, тоже 24 марта отметила 90-летие. Тамара Александровна родом из Псковской области, в 30-е годы прошлого столетия вместе с родителями, братом и сестрой была сослана в Сибирь, где потеряла отца, а мама, не выдержав потери, серьёзно заболела. Их, троих детей мал мала меньше, ждал детский дом, но родной дядя, проживавший в то время в Карелии, узнав о том, что случилось с их семьёй, отправился в Сибирь и привёз больную женщину и детей в нашу республику. Так Тамара Александровна оказалась в Карелии. Она рано потеряла брата – он погиб на войне, когда ему исполнилось 18 лет. Получив образование в библиотечном техникуме, Тамара Александровна почти до выхода на заслуженный отдых работала по специальности в деревню Салменица Пряжинского района. Рано похоронила супруга – он умер в 1983 году. Сейчас Тамара Александровна живёт в Петрозаводске, любит дачу, ждёт с нетерпением открытие дачного сезона, а время на даче проводит в окружении своих близких.

В минувший вторник поздравили с юбилейным днём рождения и Ивана Неделько, ветерана Великой Отечественной войны, уроженеца Ростовской области. После войны работал на Дальнем Востоке, потом вернулся на родину. В 2005 году Иван Павлович переехал к дочери в Карелию, где теперь и проживает, рассказали в КЦСОН республики.

Напомним, самая старшая жительница Петрозаводска отметила в прошлом году 105-летний юбилей.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-25 20:47:05
90 летний ветеран войны? Это она в 13-14 уже воевать должна была.
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