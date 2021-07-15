В Петрозаводске юноша пытался ночью сбежать из магазина со средствами защиты для любовных утех

Сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего петрозаводчанина, пытавшегося обокрасть ночью магазин.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, ночью 16 июля сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На место выехала группа задержания отдела вневедомственной охраны. На месте росгвардейцы установили, что к происшествию – краже товара – причастен несовершеннолетний петрозаводчанин. Юноша спрятал в карманы средства индивидуальной защиты для любовных утех, прошел мимо кассы самообслуживания, а когда правонарушение заметила охрана, молодой человек оказал сопротивление и попытался сбежать.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полиции.

Ранее вор с товаром под одеждой не смог скрыться от росгвардейцев в Петрозаводске.