В Петрозаводске юноша украл тележку, чтобы отвезти в металлом канализационные люки

Подросток с криминальным прошлым попался на серии краж в столице Карелии.

По сообщению МВД Карелии, в сентябре в петрозаводскую полицию обратилась индивидуальный предприниматель. Она сообщила, что неизвестный похитил тележку для перевозки крупногабаритных грузов, которая стояла на улице возле торговой точки. Причиненный материальный ущерб составил 17400 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе. Благодаря записям полицейские установили личность подозреваемого. Несовершеннолетний раскаялся в содеянном, а также признался в других совершенных им имущественных преступлениях. Так, юноша причастен к хищению трех канализационных люков, находящихся в собственности муниципалитета. Причиненный материальный ущерб составил 9 300 рублей. Подросток рассказал, что с помощью ранее похищенной тележки перевез люки в пункт приема металлолома и сбыл. Таким же образом молодой человек поступил с краденными им аккумуляторными батареями для автомобилей. Хозяева машин лишились менее 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант проверяется на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города.

Ранее подросток в Карелии ограбил 18-летнюю девушку на улице.