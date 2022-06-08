В Петрозаводске юноша вынес из бара сумку с деньгами

Полицейские по горячим следам задержали 20-летнего петрозаводчанина, подозреваемого в краже.

В полицию поступила информация о преступлении, совершенном в одном из баров. У посетительницы заведения похитили сумку, в которой находились деньги. Об этом сообщили в МВД Карелии.

В бар был направлен наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили потерпевшую и сотрудников заведения, уточнили приметы подозреваемого и приступили к поиску. Схожий по описанию 20-летний молодой человек был задержан по горячим следам. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Ранее юноши попались на кражах в магазинах в Карелии.