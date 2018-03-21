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Новости. Культура
09:15, 21 Марта 2018
фото: Дмитрий Антипов/ format.gallery.ru

В Петрозаводске концерт группы "Пикник", попавшей в ДТП, перенесли на май

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Концерт рок-группы "Пикник" в Петрозаводске из-за ДТП с участием музыкантов перенесен с 1 апреля на 13 мая.

Информация об этом появилась в официальном паблике группы "Пикник" в "ВКонтакте".

"16 марта по дороге из Владимира в Рязань наш автомобиль попал в дорожную переделку. В результате нам пришлось внести коррективы в маршрут и вместо концерта в Рязани провести несколько дней в Гусь-Хрустальной городской больнице", - сказано в сообщении.

"В настоящее время Пикник в полном составе вернулся в Петербург. Нам потребуется некоторое время, чтобы восстановиться и продолжить выступления. По понятным причинам ближайшие концерты переносятся на более поздние даты. Концерт в Калининграде переносится на 12 июня. В Петрозаводске играем 13 мая. В Мурманске - 15 мая", - отмечается в паблике.

Изначально музыканты должны были выступить в карельской столице 1 апреля. Организаторы концерта сообщили, что все приобретенные ранее билеты действительны.

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