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В Петрозаводске курьер заменил колесо на своем велосипеде, сняв его с транспорта в доме заказчика

Новости. Происшествия
09:23, 13 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Курьер по доставке еды из ресторана стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску поступило заявление о хищении заднего колеса от велосипеда. Его ущерб был оценен более, чем в 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-тилетний  курьер, который развозит ресторанную еду на велосипеде. Доставив заказ, он обнаружил в подъезде чужой двухколесный транспорт. Вспомнив, что на его велосипеде в последнее время соскальзывает цепь, решил воспользоваться случаем и поменять себе колесо. Открутив его от чужого велосипеда, установил на свой. Старое колесо оставил в подъезде и скрылся с похищенным.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске бомж попался на краже сабвуфера.

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Комментарии

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кир
2020-07-13 10:20:52
Обязательный штраф владельцу-нарушителю. Когда такое будет в стране Советов? Никогда.
новый
2020-07-13 09:29:27
Поделом терпиле. Нефиг подъезд захламлять.
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