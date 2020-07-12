В Петрозаводске курьер заменил колесо на своем велосипеде, сняв его с транспорта в доме заказчика

Курьер по доставке еды из ресторана стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску поступило заявление о хищении заднего колеса от велосипеда. Его ущерб был оценен более, чем в 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-тилетний курьер, который развозит ресторанную еду на велосипеде. Доставив заказ, он обнаружил в подъезде чужой двухколесный транспорт. Вспомнив, что на его велосипеде в последнее время соскальзывает цепь, решил воспользоваться случаем и поменять себе колесо. Открутив его от чужого велосипеда, установил на свой. Старое колесо оставил в подъезде и скрылся с похищенным.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске бомж попался на краже сабвуфера.